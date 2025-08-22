Haberler

Süper Lig’e Dönüş Yaptı Serdar

SERDAR DURSUN’UN SÜPER LİG’E DÖNÜŞÜ

İran Ligi temsilcisi Persepolis ile yollarını ayıran Serdar Dursun, bir yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönüş yapıyor. Dursun, Süper Lig’in yeni takımlarından Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki forvet, başkent kulübüyle 2 yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Kısa süre içerisinde Ankara’ya giderek resmi belgeleri tamamlaması bekleniyor.

PERSEPOLİS’TEKİ PERFORMANSI

Serdar Dursun, İsmail Kartal’ın teknik direktörlük yaptığı Persepolis’te forma giyerken 15 maçta 5 gol kaydetti. Kariyeri boyunca ise toplamda 448 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü, bu maçlarda 142 gol atmayı başarırken, 55 asist ile de takım arkadaşlarına katkı sağladı.

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

