Süper Lig’e Yükselen Son Takım: Fatih Karagümrük

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Solwie Energy Fatih Karagümrük, kadrosunda Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 113 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 75 Serginho), Johnson (Dk. 89 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 89 Ahmet Sivri) ve Wesley Teksüt ile sahada yer aldı.

Bandırmaspor ise Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 97 Sergen Piçinciol), Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 97 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı) ve Diony (Dk. 77 Paixao) gibi oyunculardan oluşan bir kadroyla mücadele etti.

MÜCADELENİN GELİŞİMİ

Maçın golleri; Dk. 37’de Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 46’da Wesley, Dk. 91’de Atakan Rıdvan Çankaya ve Dk. 105’te Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük) tarafından atıldı. Sarı kartlar ise Dk. 18’de Messaoudi, Dk. 28’de Hakan Bilgiç, Dk. 112’de Mulumba, Dk. 115’de Louzif (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 87’de Göktan Gürpüz, Dk. 105+2’de Ahmet Sivri ve Dk. 109’da Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük) için gösterildi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden bu zorlu maçta, Teksüt Bandırmaspor’u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

35. dakikada Bandırmaspor öne geçtiği golü buldu. 46. dakikada ise Fatih Karagümrük, Talha Ülvan’ın sağdan ortasında Wesley ile eşitliği sağladı: 1-1. 62. dakikada Bandırmaspor’da Sitoe’nin şutu, kale direğinin yanından auta çıkarken, 90+4. dakikada Dovedan’ın şutunu Furkan Bekleviç kontrol etti. Normal süre 1-1 tamamlandı ve uzatmalara geçildi.

91. dakikada Fatih Karagümrük, serbest vuruş sonucu öne geçti. Çağtay Kurukalıp’ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya topu kafa ile ağlara gönderdi: 2-1. 105. dakikada ise Ahmet Sivri, ceza sahasının dışında aldığı toplu şutunu ağlarla buluşturdu: 3-1. Sonuç olarak, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 3-1 kazanarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı.