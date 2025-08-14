Haberler

Süper Lig Ekibi RAMS, UEFA Üst Tura Geçti

RAMS BAŞAKŞEHİR’İN EUFA’DA YENİ RAKİBİ

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya’nın Universitatea Craiova ekibi ile eşleşti. Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Universitatea Craiova’yı evinde konuk etti.

İLK MAÇTA ÖNE GEÇTİLER

Önceki maçı 3-0 kazanmayı başaran Universitatea Craiova, rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonrası 4-3 kaybetmesine rağmen, toplamda turu geçmeyi başardı. İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmalarının 21 ve 28 Ağustos’ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Hendek’te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Hendek'te iki aracın çarpışması sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Karabük’te Kaza, 3 Yaralı Olayı

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada, biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı. Olayın anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

