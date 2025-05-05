Süper Lig Haftası Sona Erdi

MAÇ SONUÇLARI VE HAFTANIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta, oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Kasımpaşa ve Trabzonspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 yenerek, sarı-lacivertli takımın lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşmesine neden oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş, kritik bir galibiyet alarak haftayı kayıpsız kapattı. Ayrıca Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor’u 3-0 ile geçerken, RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 4-2 yendi.

PUAN DURUMU

Süper Lig’in 34. haftasında alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekildedir.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligin 35. hafta programı şu şekilde belirlenmiştir:

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)