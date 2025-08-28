Süper Lig Hakemleri Belirlendi

4. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın gerçekleşecek maçlarla başlayacak. 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde duyuruldu.

YARIN YAPILACAK MAÇLAR

Yarın, 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem olarak Ali Şansalan görev alacak.

30 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇLARI

30 Ağustos Cumartesi günü ise 19.00’da Kasımpaşa, Gaziantep FK ile karşılaşacak ve bu maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Aynı saatte Kocaelispor, Kayserispor ile karşılaşırken, bu karşılaşmada hakem Yasin Kol görev alıyor. 21.30’da Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Cihan Aydın yönetiminde sahaya çıkacak. Aynı saat diliminde Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor ve bu maçın hakemi Ali Yılmaz olacak.

31 AĞUSTOS PAZAR MAÇLARI

31 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Başakşehir, Eyüpspor ile mücadele edecek ve Zorbay Küçük hakem olarak bu maçta görev yapacak. Aynı saatte Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. 21.30’da Trabzonspor, Samsunspor’u Adnan Deniz Kayatepe yönetiminde ağırlayacak. Aynı saatte Corendon Alanyaspor, Beşiktaş’ı Kadir Sağlam yönetiminde konuk edecek.