Süper Lig Hakemleri Duyuruldu

4. HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta karşılaşmaları, yarın itibarıyla 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Bu maçlarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi aracılığıyla açıklandı.

MAÇLAR VE HAKEMLER

Yarın, 21.30’da Göztepe ve Konyaspor karşı karşıya gelecek ve bu maçı Ali Şansalan yönetecek. 30 Ağustos Cumartesi günü ise 19.00’da başlayacak Kasımpaşa – Gaziantep FK maçında Ozan Ergün, Kocaelispor – Kayserispor mücadelesinde Yasin Kol, 21.30’da oynanacak Antalyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasında Cihan Aydın ve Galatasaray – Çaykur Rizespor maçında Ali Yılmaz düdük çalacak.

Pazar Günü İki Önemli Karşılaşma

31 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Başakşehir ile Eyüpspor karşılaşırken, bu maçı Zorbay Küçük yönetecek. Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı da aynı saatte yapılacak ve hakemliğini Çağdaş Altay üstlenecek. Günün ardından, 21.30’da Trabzonspor – Samsunspor mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe, Corendon Alanyaspor – Beşiktaş karşılaşmasında ise Kadir Sağlam hakemlik yapacak.