Süper Lig’in Adı Belli Oldu

SÜPER LİG’İN ADI DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-26 sezonunda Süper Lig’in adını Trabzonspor’un eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın adıyla anılacağını açıkladı. TFF’nin yaptığı açıklamada, “Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların ‘2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir” denildi.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN SPOR ALANINDAKİ ROLÜ

Açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz’ın Türk sporuna olan katkıları hakkında bilgiler verildi. Yılmaz’ın sadece milletvekilliği yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkeye hizmet ettiği bildirildi. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk bir yapıya kavuşmasında önemli bir rol üstlendi ve futbolda havuz sisteminin düzenlenmesinde de yer aldı. Trabzonspor’da üç dönem başkanlık görevini yürüten Yılmaz, kulübün en uzun süre bu görevi üstlenen ismi oldu ve onursal başkanlık unvanı aldı. Yılmaz’ın başkanlığı döneminde Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası gibi önemli ödüller kazandı.

Açıklama, “Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz” şeklinde sona erdi.