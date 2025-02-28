Gündem

Süper Lig’in En Golcü 5 Yıldızı

super-lig-in-en-golcu-5-yildizi

KRTİK GELİŞMELER VE SÜRPRİZLER

Süper Lig’de zirve mücadelesinde önemli gelişmeler sürerken, Trabzonspor’un yapacağı sürprizler dikkatleri çekiyor. Bu sezon ligde birçok yıldız futbolcunun performansı öne çıkarken, gol krallığı ve en fazla kurtarış yapan kalecilerin istatistikleri de göz dolduruyor. Bu durumda, Süper Lig’de mevcut durumu özetlemek gerekirse, şu an için en çok gol atan 5 forvet ile en fazla kurtarış yapan 5 kaleciyi sizler için derledik.

SÜPER LİG’DE GOL KRALLIĞINDAKİ YILDIZLAR

Ligde ilk 25 haftada en çok gol atan futbolcuların performansları, bu sezonun şampiyonluk mücadelesine damga vuruyor. İşte şu ana kadar en fazla gol atan 5 forvet:

ÖNEMLİ

Flaş

Martta Kar Yağışı Beklentisi Yüksek

Ülke genelinde kar yağışı ve soğuk hava sürerken, yeni bir açıklama yapıldı. Kar yağışının yeniden başlayacağı bildirildi. Detaylar haberimizde.
Gündem

Bir Zamanlar İstanbul’da Gerilim Zirvede

TRT 1'in popüler dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un 4. Bölümü, izleyiciyi ekranlara kilitleyerek heyecanı artırdı. Geceye damga vuran önemli bir detay dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.