Süper Lig’in En Golcü 5 Yıldızı

KRTİK GELİŞMELER VE SÜRPRİZLER

Süper Lig’de zirve mücadelesinde önemli gelişmeler sürerken, Trabzonspor’un yapacağı sürprizler dikkatleri çekiyor. Bu sezon ligde birçok yıldız futbolcunun performansı öne çıkarken, gol krallığı ve en fazla kurtarış yapan kalecilerin istatistikleri de göz dolduruyor. Bu durumda, Süper Lig’de mevcut durumu özetlemek gerekirse, şu an için en çok gol atan 5 forvet ile en fazla kurtarış yapan 5 kaleciyi sizler için derledik.

SÜPER LİG’DE GOL KRALLIĞINDAKİ YILDIZLAR

Ligde ilk 25 haftada en çok gol atan futbolcuların performansları, bu sezonun şampiyonluk mücadelesine damga vuruyor. İşte şu ana kadar en fazla gol atan 5 forvet: