Süper Lig Maç Bilet Fiyatları Belirlendi

MAÇ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Biletler, hem gişelerden hem de internet üzerinden satışa sunuluyor. Süper Lig’in 33. haftasında gerçekleşecek Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları da kulüp tarafından belirlenmiş durumda.

BİLET FİYATLARI

Kayserispor Kulübü, Pazar günü oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını 38 TL ve 138 TL olarak açıkladı. Maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: Güney Alt tribünün bilet fiyatı 38 TL, Kuzey Üst tribünün bilet fiyatı 38 TL, Kuzey Alt tribünün bilet fiyatı 38 TL, Doğu Üst tribünün bilet fiyatı 38 TL, Doğu Alt tribünün bilet fiyatı 38 TL, Batı Alt tribünün bilet fiyatı 138 TL, Batı balkon tribünün bilet fiyatı 138 TL ve misafir tribünün bilet fiyatı 45 TL.