Süper Lig Maçını Atilla Yönetecek

MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAĞOĞLAN

Süper Lig’in 5. haftasında gerçekleşecek Kayserispor-Göztepe karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Sakarya Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi olan Karaoğlan, önemli bu maçı yönetmek üzere atanmış durumda.

HAKEM SİSTEMİ VE YARDIMCILAR

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan’a bu mücadelede Erkan Akbulut ve Selim Şenöz yardımcı hakemlik yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görevlendirilmiş.

MAÇ DETAYLARI

Kayseri’de 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek bu zorlu karşılaşma, saat 17.00’de başlayacak. Kayserispor ve Göztepe takımları arasında geçecek olan bu mücadele, futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak.

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

