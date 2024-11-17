Süper Lig Penaltı İstatistikleri Açıklandı

12. HAFTA MAÇLARINDAN SONRA MİLLİ ARA

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta maçları sona erdi ve milli bir araya geçildi. Geride kalan süreçte toplam 108 karşılaşma oynandı. Bu maçlarda 44 kez penaltı atışı gerçekleştirildi. Penaltı atışlarının 32’si golle sonuçlandı, 12’si ise başarısız oldu.

PENALTI KULLANIMINDA ZİRVEDE ÜÇ TAKIM

En fazla penaltı kullanan takımlar arasında Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş öne çıkıyor. Bu ekipler, her biri 5’er kez penaltı atışı kullanarak zirveye yerleşti. Samsunspor, kullandığı penaltılardan 2’sini gole çevirmeyi başarırken, Adana Demirspor 3 gol kaydetti. Beşiktaş ise tüm penaltılarını başarıyla tamamladı ve böylelikle beyaz noktadan en fazla gol katkısını sağlayan takım oldu.