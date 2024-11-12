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Spor

Süper Lig Puan Durumu Düzenlendi

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PAZARTESİ GÜNÜ İYİ İSTATİSTİKLER

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Milli araya girerken, puan durumu netleşti. Galatasaray, en yakın rakibi Samsunspor ile oynadığı maçta 3-2’lik skorla galip geldi ve liderlik unvanını korudu. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, puanını 31’e çıkardı.

SIRALAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

Samsunspor, bu mağlubiyetin ardından 3. sıraya düşerek, galibiyet serisini kaybetmiş oldu. Diğer yandan, Fenerbahçe de Sivasspor’u 4-0’la geçti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 26’ya yükselterek 2. sırada yer aldı.

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