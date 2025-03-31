Süper Lig Şampiyonluk Tahminleri Güncellendi

MAÇIN SONUCU TAHMİNLERİ ETKİLEDİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçın sonucunun ardından futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig’in sezon sonu puan durumu ve şampiyonluk tahminlerini güncelledi. Galatasaray’ın Beşiktaş’a kaybetmesinin ardından, Fenerbahçe’nin Bodrumspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte şampiyonluk tahminleri güncellenmeye başlandı.

Euro Club Index verilerine göre, bu hafta Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.6’dan yüzde 79.4’e düştü. Bunun yanı sıra, Galatasaray’ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 20.6 olarak yer verildi. Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali ise geçen hafta yüzde 9.5 iken, bu hafta yüzde 20.6 olarak güncellendi.

Fenerbahçe’nin ligde ikinci olarak bitirme oranı ise yüzde 79.4 olarak hesaplandı. Beşiktaş’ın ise sezonu 3. sırada bitirme ihtimali yüzde 70, 4. sırada bitirme ihtimali yüzde 26.4, 5. sırada bitirme ihtimali ise yüzde 3.1 olarak değerlendirildi. Ayrıca, Samsunspor’un ligde dördüncü bitirme ihtimali yüzde 57, üçüncü bitirme ihtimali yüzde 26.4 ve beşinci bitirme ihtimali ise yüzde 13.6 olarak belirlendi.