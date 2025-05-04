Süper Lig: Samsunspor 3 – 0 Eyüpspor

MAÇ DETAYLARI

Süper Lig’in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal olarak görev yaptı. Samsunspor’un kadrosunda Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Moundilmadji), Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Ntcham, Celil Yüksel (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Schindler, Holse (Dk. 76 Bennasser), Emre Kılınç (Dk. 76 Muja) ve Dimata (Dk. 85 Soner Gönül) yer aldı.

MAÇIN GOLLERİ

Goller, Dk. 4 ve Dk. 61 Dimata ve Dk. 90+5 Moundilmadji tarafından kaydedildi. Eyüpspor kadrosunda ise Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Bozok), Ruben Vezo (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Melih Kabasakal, Yalçın Kayan (Dk. 63 Emre Mor), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 46 Cengiz Umut Meraş), Ampem ve Mame Thiam yer aldı.

MAÇIN OLAYLARI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte, 4. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Dimata’nın kafa vuruşuyla Samsunspor öne geçti: 1-0. 6. dakikada Celil Yüksel’in şutu az farkla auta gitti. 18. dakikada Ampem’in şutu direğin dibinden auta çıktı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda 61. dakikada tekrar Dimata’nın kafa vuruşu ile skor 2-0 oldu.

74. dakikada Eyüpspor’dan Thiam’ın penaltı vuruşu üstten auta çıktı. 90. dakikada Muja’nın şutu auta gitti. 90+5. dakikada ise Moundilmadji skoru 3-0 yaptı. Maç sonunda Samsunspor, Eyüpspor’u 3-0 ile geçerek önemli bir galibiyet elde etti.