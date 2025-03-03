Süper Loto 2 Mart 2025 Sonuçları Açıklandı

2 MART 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Mart 2025 tarihlerindeki Süper Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango tarafından resmen duyuruldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen bu çekiliş, milyonlarca vatandaşı heyecan içinde bekletiyor. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmenin yolları ise oldukça basit. 2 Mart 2025 günü yapılan çekilişte kazanan numaralar ve bilet kontrol yöntemleri aşağıda yer alıyor.

SONUÇLARIN YAYINLANMA ZAMANI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Kazandıran Süper Loto çekilişi, akşam saat 21:30’da düzenlendi ve canlı olarak millipiyangoonline.com sitesinde ile Milli Piyango TV’nin YouTube kanalında yayımlandı. 2 Mart 2025 Pazar günüki Süper Loto’da kazandıran numaralar ise şöyle: 6-17-31-43-48-55.

BİLET SORGULAMA YÖNTEMLERİ

Süper Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden düzenli olarak yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı sayesinde, oyuncular biletlerine isabet eden ikramiye tutarını kolaylıkla öğrenebiliyor. Bu yöntem, kazananların sonuçlarını hızlıca değerlendirmelerine olanak sağlıyor.