Süper Loto’nun İkramiyesi Alanya’ya Çıktı

66 MİLYON TL’LİK İKRAMİYE ALANYA’YA ÇIKTI

Süper Loto’nun 66 milyon 439 bin 730 TL tutarındaki büyük ikramiyesi Antalya’nın Alanya ilçesine isabet etti. Kuponun oynandığı bayinin ortağı Nazım Erkek, “İnşallah ihtiyaç sahibi bir müşterimize çıkmıştır” diye ifade etti. 1 Haziran 2025 tarihinde yapılan Süper Loto çekilişinde, ikramiyenin isabet ettiği kupon Alanya’nın Saray Mahallesi’nde bulunan Banko Şans Oyunları İddaa & Milli Piyango Bayii’nden alındı.

BAYİ TARİHİNDE İLK KEZ BU KADAR YÜKSEK İKRAMİYE ÇIKTI

Nazım Erkek, yaklaşık 15 yıldır bayilik yaptıklarını belirterek, “Bayi olarak ilk kez bu kadar yüksek bir meblağda ikramiye verdik” dedi. Bayi sürekli gelen sadık müşterilere sahip olduğunu vurgulayan Erkek, “İnşallah ihtiyaç sahibi bir müşterimize çıkmıştır. Biz de kendisiyle görüşmek isteriz” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ

Erkek, bayi tarihinde daha önce hiç bu kadar büyük bir ikramiye çıkmadığını, geçmişte 5 tutturmuş müşterileri olduğunu ancak bunun kadar yüksek bir miktar olmadığını belirtti. “Şanslı müşterimizi tebrik ediyoruz. Bugüne kısmetmiş” dedi. Ayrıca, bu büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasının işlerine olumlu yansıyacağını da ifade etti ve “Tabii bir ilgi olacaktır. Talihlimize sağlıklı günlerde, iyi günlerde harcamasını diliyoruz. Herkesin şansı olmaya devam edeceğiz” diye ekledi.