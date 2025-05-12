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Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango Online Süper Loto Sonuçları Açıklanacak mı?

Süper Loto sonuçları Türkiye genelinde birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor, özellikle de 12 Mayıs Pazartesi günkü çekilişin sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar, kazananların kimler olduğunu ve ne kadar ikramiye kazanıldığını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, Süper Loto’daki büyük ikramiye ne kadar? İşte, 12 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçlarına dair canlı takip sayfası!

Süper Loto Oyununa Dair Bilgiler

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçmeye dayalı basit bir oyundur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti ise 3 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, ‘SEN SEÇ’ kutucuğunu işaretleyerek rastgele 6 numara seçtirebilir. Bunun yanı sıra, daha fazla sayı seçmek isteyenler sistem oyunu oluşturup, tüm kombinasyonları otomatik olarak üretebilir.

Ortak Bilet ile Oyun Oynama

Oyuncular, arkadaşlarıyla ortak bilet alarak birden fazla kişinin aynı veya farklı pay oranlarıyla bilet satın almasına imkân tanıyor. Ortak biletler, satın alma işlemi yapıldığı anda üye hesaplarına yansıtılıyor. Süper Loto oynamak isteyenler Milli Piyango Online, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktalarını kullanabilir. Şu an için, 12 Mayıs Pazartesi tarihli Süper Loto sonuçlarının henüz açıklanmadığı belirtiliyor.

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