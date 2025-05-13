Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Milli Piyango Online 13 Mayıs Salı tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması, vatandaşlar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarını sorgulamak isteyen birçok kişi, kazananlar ve kazandıkları ikramiyesi hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar, sorusu da gündemde yer alıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto oyunu, 1 ile 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayanıyor. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti ise 3 TL’ye denk geliyor. Oyuncular, işaretleme yapmak istemediklerinde, kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek rastgele 6 numara seçilmesini sağlayabiliyor. Bu oyun için aynı zamanda altıdan fazla rakam seçerek sistem oyunu oluşturmak da mümkün. Bu durumda, seçilen rakamlardan oluşan tüm kombinasyonlar otomatik olarak üretiliyor.

Süper Loto için arkadaşlarla ortak bilet satın almak da tercih edilebiliyor. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle alınması şeklinde gerçekleşiyor ve satın alma işleminin hemen ardından üye hesaplarına yansıyor. Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktasını kullanmak gerekiyor. Ancak, 13 Mayıs Salı tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmamış durumda.