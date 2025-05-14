Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango Online 14 Mayıs Çarşamba Süper Loto sonuçları hala açıklanmamış durumda. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen sonuçların ne zaman ilan edileceği gündemde. Birçok kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için çeşitli kaynaklar araştırıyor. Çekilişte kazanan rakamlar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı hakkında bilgiler de merak ediliyor. Peki, Süper Loto’daki büyük ikramiye ne kadar? İşte, 14 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları için canlı takip sayfası!

HEDİYE OYUNUN KILAVUZU

Süper Loto, 1 ile 60 arasında seçilen 6 adet sayı üzerine kurulmuş bir oyundur. Her 6 seçtiğin sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon fiyatı 3 TL’dir. Seçim yapmayı istemeyen oyuncular, kolon altında bulunan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek terminalden rastgele 6 numaranın belirlenmesini sağlayabilir. Bir kolonda 6 rakamdan fazla işaretleme yaparak sistem oyunları oluşturmada mümkündür. Sistem oyunu, seçilen altıdan fazla rakam ile ilgili tüm kombinasyonları otomatik olarak oluşturur.

ORTAK BİLET ALIMI İMKANI

Oyuncular, dilerlerse arkadaşlarıyla ortak bilet satın alabilir. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin farklı üyeler tarafından aynı ya da farklı pay oranlarıyla alınması demektir. Bu biletler satın alındığı anda üye hesaplarına yansıtılıyor. Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından faydalanmak mümkün. Şu an için Süper Loto sonuçları, www.millipiyangonline.com üzerinden veya diğer belirtilen kaynaklardan takip edilebilir.