Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Milli Piyango Online 12 Haziran Perşembe tarihine ait Süper Loto sonuçlarının açıklanması, birçok vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çekiliş sonrasında kazananların kim olduğu ve ne kadar ikramiye kazandıkları yüksek ilgi çekiyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 12 Haziran 2025 tarihli Süper Loto sonuçları ve sonuçların nasıl takip edileceği.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur ve tek kolon ücreti 3 TL’dir. Oyuncular, ‘SEN SEÇ’ kutucuğunu işaretleyerek rastgele 6 numara seçtirme imkanına da sahip. Ayrıca, daha fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu oluşturma seçeneği de bulunuyor. Bu durumda, oyuncular seçtiği sayılardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak elde edebiliyor.

Süper Loto’da arkadaşlarla ortak bilet satın alma imkanı da mevcut. Bu, bir veya daha fazla biletin birden fazla kişi tarafından aynı veya farklı pay oranlarıyla satın alınmasına verilen isim. Ortak biletler, satın alma işlemi yapıldığı anda ilgili üye hesaplarına yansıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto oynayabilmek için www.millipiyangoonline.com adresi, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktasını kullanmak gerekiyor. Ancak, 12 Haziran Perşembe gününe ait Süper Loto sonuçları henüz açıklanmamış durumda.