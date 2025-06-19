Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango Online 19 Haziran tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgilenen pek çok kişi, kazananların kim olduğunu ve ne kadar ikramiye kazanıldığını araştırıyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. Bu seçimle bir kolon oluşturulur ve tek kolon ücreti 3 TL’dir. Oyuncular, sistemin rastgele sayı seçmesini istedikleri takdirde “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyebilirler. Ayrıca, oyuncular 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilir ve kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretebilirler.

Süper Loto oynamak isteyenler, arkadaşlarıyla ortak bilet satın alabilirler. Ortak Bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla kişi tarafından aynı ya da farklı pay nispetleri ile alınmasıdır. Ortak bilet alımları, satın alma işlemi tamamlandığında üye hesaplarına yansıtır.

SÜPER LOTO OYUNU OYNAMANIN YOLU

Süper Loto’yu oynamak için www.millipiyangonline.com adresini, Milli Piyango uygulamasını ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsiniz.