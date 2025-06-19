Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Milli Piyango Online, 19 Haziran Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanmasını vatandaşların sabırsızlıkla beklediğini duyuruyor. Birçok kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için gerekli ekranı araştırırken, çekilişte kimin kazandığı ve ne kadar ikramiye kazandığı da merak ediliyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 19 Haziran 2025 Süper Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğin sayfa!

CANLI ÇEKİLİŞİ İZLEYİN

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki 6 sayı seçme üzerine kurulu bir oyun. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti ise 3 TL. Eğer işaretleme yapmak istemiyorsan, kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlayabilirsin. Ayrıca, altıdan fazla rakam işaretleyerek sistem oyunu oluşturmak mümkün. Bu durum, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmeye olanak tanıyor. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek oluşabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretiyor.

İstersen arkadaşlarınla birlikte Ortak Bilet de satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla kişi tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle alınmasına Ortak Bilet deniyor ve bu biletler satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıyor. Süper Loto oynamak için ise www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktalarını kullanabilirsin. Ancak, 19 Haziran Perşembe günü Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.