Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Milli Piyango Online, 1 Nisan Salı tarihinde yapılan Süper Loto sonuçlarının açıklanmasını vatandaşların merakla beklediğini duyuruyor. Birçok kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için gerekli ekranları araştırıyor. Kazananların kimler olduğu ve ne kadar ikramiye kazandıkları ise merak ediliyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 1 Nisan 2025 tarihli Süper Loto sonuçlarıyla ilgili canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek mümkün. Süper Loto sonuçlarına nereden erişilebilir?

SÜPER LOTO’NUN KURALLARI NEDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 3 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, işaretleme yapmayı istemezse kolonun altında bulunan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlayabiliyor. Ayrıca, bir kolonda 6 rakamdan fazlasının işaretlenmesiyle sistem oyunu oluşturulabiliyor. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturuyor. Oyuncular, altıdan fazla sayı seçerek, çeşitli kombinasyonları otomatik olarak ayrı kolonlar halinde üretebiliyor.

ORTAK BİLET ALIMI İMKANI

Oyuncular ayrıca istedikleri takdirde arkadaşlarıyla birlikte Ortak Bilet satın alabiliyor. Bu, bir veya daha fazla bileti birçok üyenin aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alması şeklinde tanımlanıyor. Ortak bilet satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılıyor. Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com internet sitesini, Milli Piyango uygulamasını ya da en yakın satış noktasını tercih edebilirsiniz. Milli Piyango Online, 1 Nisan Salı tarihli Süper Loto sonuçlarını henüz açıklamamış durumda.