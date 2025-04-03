Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Milli Piyango Online, 3 Nisan Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanmasını vatandaşların merakla beklediğini duyuruyor. Birçok kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için ilgili ekranları araştırıyor. Özellikle kazananların kimler olduğu ve ne kadar ikramiye kazandıkları hakkında bilgi edinmek isteniyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 3 Nisan 2025 tarihli Süper Loto sonuçlarını canlı takip etmek için sayfa!

ÇEKİLİŞ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Eğer işaretleme yapmak istemeyen oyuncular, kolonun altında bulunan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretlerse, terminal rastgele 6 numara seçiyor. Ayrıca, bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturmak da mümkün. Böylece, oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretebiliyor.

ORTAK BİLET ALIMI İMKÂNI

Oyuncular, tercih ettikleri takdirde arkadaşlarıyla ortak bilet satın alabiliyor. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin, birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle alınmasını sağlıyor. Bu biletler de satın alma işlemi gerçekleştirildiği anda üye hesaplarına yansıyor.

OYNAMA YOLLARI

Süper Loto oyununu oynayabilmek için www.millipiyangoonline.com web sitesini, Milli Piyango uygulamasını ya da en yakın satış noktasını kullanmak mümkün. Ancak, Milli Piyango Online, 3 Nisan Perşembe Süper Loto sonuçlarının henüz açıklanmadığını bildiriyor.