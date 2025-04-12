Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango Online Süper Loto Sonuçları İçin Bekleyiş

Milli Piyango Online üzerinde 13 Nisan Pazar tarihine ait Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto çekilişinin sonuçları, birçok kişi için önemli bir konu haline geldi. Çekilişte kazananların ve ikramiye miktarının ne olduğu araştırılıyor. Şu anda herkesin aklındaki en büyük soru, Süper Loto’da büyük ikramiyenin ne kadar olduğu.

Süper Loto Oyun Kuralları

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncuların her seçtikleri 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 3 TL olarak belirlenmiş. Eğer oyuncular, belirli sayıları rastgele seçmek istemezlerse, kolonun altında bulunan “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretleyerek, terminal sayesinde rastgele 6 rakam belirleyebiliyorlar. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek sistem oyunu oluşturabiliyor. Bu sayede birden fazla kombinasyon geliştirilmiş oluyor.

Ortak Bilet Seçenekleri

Oyuncular, istekleri doğrultusunda arkadaşlarıyla ortak bilet satın alabiliyor. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla kişi tarafından, aynı veya farklı pay oranlarıyla satın alınmasıyla oluşuyor. Alınan ortak biletler, satın alma işlemi gerçekleştiği sırada üye hesaplarına yansıyor. Süper Loto’yu oynamak isteyenler, www.millipiyangoonline.com adresi, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını tercih edebilir. Ancak belirtmek gerekirse, 13 Nisan Pazar Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.