Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango Online 15 Nisan Salı tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmamış durumda. Vatandaşlar bu sonuçları merakla bekliyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, çekilişte kazananların kim olduğuna ve kazandıkları ikramiye miktarına dair sorular gündeme geliyor.

SÜPER LOTO OYUNUNUN DETAYLARI

Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçerek gerçekleştirilen bir oyundur. Her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Tek kolon ücreti 3 TL olarak belirlenmiş. Oyuncular, rastgele sayılar seçmek için kolonun altında bulunan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir. Böylelikle terminal rastgele 6 numara seçiyor. Ayrıca, 6’dan fazla rakam işaretlenerek sistem oyunu da oluşturulabiliyor. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirerek altıdan fazla rakam seçen oyuncular için otomatik olarak tüm kombinasyonları oluşturuyor.

Oyuncular, ortak bilet seçeneği ile arkadaşlarıyla birden fazla bilet satın alabiliyor. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasını sağlıyor. Bu biletler, satın alma işlemi gerçekleştiğinde üye hesaplarına anında yansıyor.

Süper Loto oynamak isteyenler, www.millipiyangonline.com adresini, Milli Piyango uygulamasını veya en yakın satış noktasını tercih edebilir. Şu an için 15 Nisan Salı Süper Loto sonuçlarının açıklanmasını beklemekteyiz.