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Şüpheli, Altın Bilekliği Çaldı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Bursa’da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen bir kadın şüpheli, mağazanın vitrininde bulunan bilekliği çaldı. Bu hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı’nda gerçekleşti.

Şüphelinin Hırsızlık Yöntemi

Kuyumcu dükkanına gelen kadın, bir süre bekledikten sonra fiyatını sorduğu bilekliği vitrinden alarak avucuna sakladı. Ardından kuyumcudaki bir koltuğa oturdu ve yanında getirdiği poşete bilekliği yerleştirdi. Bu hırsızlık anları, güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi.

Polisin Başlattığı İnceleme

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izleri üzerinden şüphelinin kimliği araştırılıyor.

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