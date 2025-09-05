Haberler

Şüpheli Altınlarla Kaçmaya Çalıştı

ŞÜPHELİ KAÇIŞI VE YAKALANMA ANLARI

Şanlıurfa’da bir şahıs, devriye atan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmayı denedi. Olay, Haliliye ilçesinin Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Elinde siyah bir poşetle yürüyen bir birey, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde durdurulmak istendi. Ancak, şüpheli bu bildirime itaat etmeyerek hızla kaçmaya başladı.

ALTINLARIN YERDE KALMASI

Yolda koşarken içinde altınlar bulunan poşeti yere atan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, şüphelinin düşürdüğü poşeti ve içindeki altınları topladı. Altınlar arasında bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek altın, küpe ve yüzük gibi ziynet eşyaları bulunuyordu. Polis ekipleri, bu değerli eşyaları tekrar poşete koyarak muhafaza altına aldı. Şüpheli karakola götürüldü ve ekipler, altınların nereden temin edildiğini araştırmak üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

