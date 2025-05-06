Şüpheli Darp Olayını Anlattı

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darp edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “Yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum” açıklamasında bulundu. Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sonrası darp edildi. Selçuk Tengioğlu (66) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Tengioğlu, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN ARKA PLANINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Selçuk Tengioğlu savcılıkta verdiği ifadede, kaporta ustası ve bir lokantada gündelik işçi olduğunu belirtti. 3 çocuk babası olduğundan ve boşanmış olduğundan da bahsetti. İfadesinin devamında, “Ben daha önce kasten adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldım ve çeşitli cezaevlerinde 16 yıl kalarak 2020 yılında çıktım. Uzun süre cezaevinde kalmam, geçim derdinden dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca siyasi parti veya derneğe de üye değilim” ifadesini kullandı.

OLAY GÜNÜNDEKİ DURUMU AÇIKLADI

Olay günü Taksim’de yürüyüş yaptığı esnada Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi olduğunu gördüğünü belirten Tengioğlu, “Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in Terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Alana geldiğim esnada CHP Başkanı Özgür Özel’in orada olup olmayacağını bilmiyordum. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda bekliyordum. Saldırı yapacağıma dair bir plan yapmadım. Tören bitene kadar alanda kaldım. Özgür Özel’in yanından geçerken plansız bir şekilde kendisine vurdum. Olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir” diye konuştu.