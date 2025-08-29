Şüpheli E.H. Kafede Saldırıyı Gerçekleştirdi

Olayın Gerçekleştiği Yer

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamında İstanbul Çekmeköy Güngören Mahallesi’nde bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Meriç, başından vurularak ağır yaralandı ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yakalanması

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda yaptığı açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” dedi. Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edilirken, görgü tanıkları saldırının ani ve sessiz bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Meriç’in Spor Camiasındaki Yeri

Tuncay Meriç’in spor camiasında sevilen bir isim olduğu ve Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar emek verdiği biliniyor. Olayın ardından yaşananlar spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı.