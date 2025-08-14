Şüpheli, Fatih Satır’ın Mezarını Tahrip Etti

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sarıyer İstinye’de 15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın mezarına zarar veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, bir yıl önce de 3 ayrı camiye zarar verme iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Olay, Sarıyer’deki İstinye Mezarlığı’nda 13 Ağustos Çarşamba sabahı saat 07.00 civarında gerçekleşti. Mezarlıkta bir kişinin çevreye zarar verdiği ihbarı üzerine hemen harekete geçen polis, olay yerine ulaştı ve yaptıkları incelemede Fatih Satır’ın mezarının tahrip olduğunu belirledi. Elde edilen görüntülerde, mezarlıkta elinde kazma ve kürekle bulunan bir kişi tespit edildi. Kısa sürede kimliği belirlenen şüphelinin evine baskın yapıldı, ancak evde bulunamadı.

MEZARLIKTAKİ OLAY

Akşam saatlerinde devriye gezen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin mezarlık önünde kazma ve kürekle beklediğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Polislere direnen şüpheli, başını polis aracına vurarak kendisine zarar vermeye çalıştı ve kaçmaya kalkıştı. Bölgeye takviye ekiplerin gelmesiyle Tuna D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Borsasında mücadele ederken vurularak şehit olan 26 yaşındaki bilgisayar mühendisi Fatih Satır’ın mezarını tahrip ettiği öğrenildi. Fatih Satır’ın ismi, bu nedenle bölgedeki bir okula verilmişti.

Gasp Büro Amirliği’nde sorgulanan Tuna D.’nin, 20 Ekim 2024’te Sarıyer Poligon Camii, İstinye’deki Neslişah Sultan Camii ve Yeniköy Camii’ne zarar verdiği iddialarıyla daha önce gözaltına alındığı belirtildi. Poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, olay anında alkollü olmadığı ancak psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı ifade edildi. Olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen Tuna D., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.