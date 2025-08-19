Şüpheli İki Kişi Kafeyi Kurşunladı

OLAYIN DETAYLARI

Fatih Aksaray’da meydana gelen olayda, taksiye müşteri gibi inen 2 şüpheli kafenin kurşunlanmasına sebep oldu. Ardından taksi şoförünü alıkoyarak kaçtılar. Olayın ardından, kafeye yapılan saldırı anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Koca Mustafapaşa Mahallesi Berber Şefik Sokak’ta saat 09.00 sularında gerçekleşen bu olay, birçok kişinin dikkatini çekti.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN DURUMU

İddiaya göre, Fatih Aksaray’dan gelen taksi, iki yolcusuyla kafenin bulunduğu sokakta bir süre dolaştı. Ardından yüzünü maskeyle kapatan şüphelilerden biri, kapalı olan kafeye silahla ateş açtı. Saldırının ardından, şüpheliler taksi şoförünü alıkoyarak olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle taksiden inen şüphelilerin peşine düştü.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın taksinin arka camından ateş açtığı anlar net bir şekilde görülüyor. Ayrıca, çevredeki insanların saldırı sırasında panik içinde kaçtığı anlar da kamerada kaydedildi. Olayın ardından taksi şoförü, ifadeye gitmek üzere polis merkezine yönlendirildi ve olay yerindeki çalışmalara devam eden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalamak için yoğun çaba sarf ediyor.