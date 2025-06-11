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Şüpheli K.K, Piknik Masası Çaldı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun’un İlkadım ilçesi sınırları içerisinde, bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan bir kişi yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs’ta meydana gelen olayla ilgili olarak 15 bin lira değerindeki ahşap piknik masasının çalınması üzerine hemen bir çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ ÇALIŞMA

Çalışmalarını teknik ve fiziki yöntemlerle sürdüren emniyet ekipleri, belirledikleri hırsızlık şüphelisi K.K.’yi (46) yakaladı. Yapılan araştırma sonucunda, çalınan piknik masası sağlam bir şekilde bulunarak ilgili kişiye teslim edildi.

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