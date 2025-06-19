Haberler

Şüpheli K.Ö., Kadının Çantasını Çaldı

YANKESİCİLİK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da bir kadın, çantasından yankesicilik yöntemiyle 14 bin 700 TL kaybetti. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından net bir şekilde kaydedildi. Bu görüntüler, polis ekiplerine şüpheliyi tespit etme konusunda yardımcı oldu ve kısa süre içinde makul bir sonuca ulaştı.

POLİS HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde bulunan iş yerlerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli K.Ö., kalabalık bir ortamda bir kadının çantasından parayı yankesicilik yöntemiyle aldı. Ancak kadın, paranın çalındığını fark edince durumu hemen polise bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli K.Ö.’yü hızlı bir şekilde tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalandı ve üzerinde çalınan paranın 4 bin TL’si ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemeye çıkartıldığında ‘yankesicilik’ suçundan tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Password Bu Akşam Ekstra Eğlence Sunacak

Kanal D, bu akşam Password yarışmasında Yılmaz Vural ile zorlu deneyimlerini paylaşacak. Yarışmacılar ise 1 milyon TL için rekabet edecek.
Haberler

Çankırı Tuzu Uzun Süreli Turşular Sağlar

Çankırı'daki özel tuzlar, yüksek kalsiyum içeriği sayesinde turşuların daha lezzetli ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Uzmanlar, kaliteli tuzun turşu yapımındaki rolünü vurguluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.