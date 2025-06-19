Şüpheli K.Ö., Kadının Çantasını Çaldı

YANKESİCİLİK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da bir kadın, çantasından yankesicilik yöntemiyle 14 bin 700 TL kaybetti. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından net bir şekilde kaydedildi. Bu görüntüler, polis ekiplerine şüpheliyi tespit etme konusunda yardımcı oldu ve kısa süre içinde makul bir sonuca ulaştı.

POLİS HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde bulunan iş yerlerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli K.Ö., kalabalık bir ortamda bir kadının çantasından parayı yankesicilik yöntemiyle aldı. Ancak kadın, paranın çalındığını fark edince durumu hemen polise bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli K.Ö.’yü hızlı bir şekilde tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalandı ve üzerinde çalınan paranın 4 bin TL’si ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemeye çıkartıldığında ‘yankesicilik’ suçundan tutuklandı.