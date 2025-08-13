Şüpheli M.Y. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

HAKARET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN TÜKETİCİ SERBEST BIRAKILDI

Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a hakaret ettiği öne sürülen M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, Chobani Stadı’nda gerçekleşti ve protokol tribününün önünde oturan M.Y. ile Ali Koç arasında bir tartışma yaşandı. Yaşanan bu olayın ardından M.Y., gözaltına alındı ve Ali Koç’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.

M.Y.’NİN İFADESİ VE PİŞMANLIĞI

M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada verdiği ifadesinde, “Maç oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim ve pişmanım” şeklinde beyanatta bulundu.

Adli makamlar tarafından M.Y. hakkında ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde bir karar alındı. Buna göre, şüpheli, Fenerbahçe’nin maçları sırasında bir yıl boyunca karakola giderek imza atmak şeklinde ‘Seyirden men tedbiri’ ile karşı karşıya kalacak.