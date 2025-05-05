Şüpheli S.T Gözaltı Süresi Uzatıldı

GAZETEDEKİ SALDIRI GÖZALTISI UZATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin sonrasında yumrukla saldıran zanlının gözaltı süresi, soruşturmanın derinleştirilmesi dolayısıyla bir gün uzatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi. Gözaltına alınan S.T. hakkında Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemler devam ediyor.

SALDIRI ANINI AÇIKLADI

Soruşturma, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen anma töreninin bitiminde Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) ayrılan Özgür Özel’in yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanması ile başladı. Özel, korumalarıyla güvenlik önlemleri altında alandan çıkarken, polis ekipleri şüpheli S.T.’yi (66) gözaltına aldı. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

GEÇMİŞİ ÇARPICI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. Yapılan sorgulama sonucunda, şüpheli S.T.’nin geçmişte, 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T.(17)’yi öldürdüğü, küçük kızı G.T.’yi (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı ve müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi. 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan S.T.’nin, herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının olmadığı ve akıl sağlığına dair bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.