Şüpheli Serdal P. Yakalandı, Silahlar Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Sultangazi’de 14 suç kaydı ve hakkında aranma kararı bulunan bir şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 16 boş şarjör, 367 tabanca fişeği ve 945 şarjör ele geçirildi. Olay 22 Ağustos günü meydana geldi.

POLİSİN DEVRİYESİ VE İHBAR

Merkez Camii önünde devriye gezen polis ekiplerine, Cebeci Mahallesi’nde tanıdığı birinin evinde birçok silah bulunduğunu ve silah ticareti yaptığını belirten bir kişi başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda bu kişinin Serdal P. olduğu tespit edildi. Şüphelinin geçmişte ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, 6 ‘ruhsatsız silah bulundurma’, 5 ‘kasten yaralama’ ve 2 ‘mala zarar verme’ gibi suçlarla ilgili toplam 14 kaydı bulunuyor.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Savcılıktan alınan arama kararı ile Serdal P.’nin evinde gerçekleştirilen aramada çeşitli silah ve mühimmat bulundu. 9 adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra, 16 boş şarjör, 367 tabanca fişeği, 945 şarjör alt kapağı, 39 yay ve mili, 40 kabza kapağı ve 1 silah gövdesi bulundu. Şüphelinin polis sorgulamasında aranma kaydı da doğrulandı. Serdal P.’nin emniyet işlemleri devam ediyor.