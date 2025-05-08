Şüpheli Sivas’a Getirildi; Detaylar Başladı

ŞÜPHELİ YERİNE GETİRİLDİ

Sivas’ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin cinayet şüphelisi olan Hüseyin S. (34), Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak amacıyla kente getirildi. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmeden önce Sivas Numune Hastanesi’ne yönlendirilerek sağlık kontrolünden geçiriliyor.

CELP GİBİ DAVRANIŞLAR

Hüseyin S.’nin cinayetle ilgili gazetecilerin sorduğu sorulara cevap vermediği gözlemlendi. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı düşünülen bir pala ve bıçağın farklı yerlerde bulunduğu öğrenildi.

İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Eve maskeli gelen Hüseyin S.’nin kıyafetlerini değiştirerek farklı noktalara bıraktığı tespit edildi. Şüphelinin şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir ifade vermediği bilgisi alındı. Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası ile Hüseyin S.’nin arkadaş olduğu ve bu kayıp durumunda babasına 500 bin TL’lik sahte senet imzalattığı öğrenildi.