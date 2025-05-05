Şüpheli Trabzon’da Tutuklandı, Tehdit

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ailesine sosyal medya aracılığıyla tehditte bulunduğu öne sürülen ve Trabzon’da yakalanan zanlı, tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel’e saldıran S.T. adıyla sosyal medya hesabı açan M.A. (23), Özel’in ailesi hakkında tehditkar mesajlar yayınladı.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Polis, şüphelinin ikamet adresini tespit ederek Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı. Of Adliyesi’nde gerçekleştirilen işlemler sonrasında, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarıyla tutuklandı.