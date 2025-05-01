Şüpheli Tutuklandı, Aren Bebeği Darp Etti

ŞÜPHELİ ADLİYEDEN TUTUKLANDI

Denizli’de, 2 yaşındaki Aren bebeği darp eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D., başı, yüzü, sırtı ve bedeninin farklı yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren K.’yi Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HASTANE PERSONELİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Aldığı vurma sonucu sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yaralar oluşan bebeğin vücudundaki darp izleri hastane personelinin dikkatini çekti. Durumu polise bildiren hastane ekipleri, araştırmalara başladı. Konuyla ilgili ifadesi alınan anne Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin darp ettiğini ileri sürdü. Satı Buse D., emniyet ifadesinde, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini kaydetti ve bu sebeple komşulardan yardım istediğini belirtti.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, küçük Aren K.’yi acımasızca darp ettiği iddia edilen Süleyman D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde darp iddialarını reddeden şüpheli Süleyman D., çocuğa zarar vermediğini savundu. Emniyette yapılan işlemleri takiben adliyeye sevk edilen Süleyman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ters kelepçe ile ve başı eğik şekilde adliyeden çıkarılması ise gözlerden kaçmadı.

ANNE ÇOCUĞUNUN YANINDAN AYRILMIYOR

Bu arada, anne Satı Buse D.’nin koruma altındaki çocuğun bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yanında bulunduğu ve adli sürecin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.