“Şüpheli Valizinde Para Basma Cihazı Bulundu”

ŞİŞLİ’DE YAPILAN DENETİMLERDE ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli bölgesinde 18 Ekim tarihindeki genel asayişin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında Merkez Mahallesi’nde bir şahıs, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde, durdurulan kişinin pasaportundaki fotoğrafın kendisiyle uyuşmadığı tespit edildi.

SAHTE PASAPORT VE YASADIŞI MALZEMELER

Elde edilen bulgular sonucunda, pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Kimlik bilgileri belirlenen S.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın valizinde gerçekleştirilen aramalarda, 94 adet 100 dolar banknot, 1 adet para basma makinesi, 3 adet ateş ölçer, 1 adet solüsyon, 2 adet toz madde ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından, S.S. “parada sahtecilik” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar, şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. Bu gelişmeler, genel güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.