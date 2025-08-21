Şüpheli, Yalova’da Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Yalova’da bir zincir markette yaşanan olayda, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunan A.Y. (34) gözaltına alındı. Olay, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak’taki markette gerçekleşti. Market çalışanı N.T. (44), A.Y.’nin saldırısına uğradı. Eski erkek arkadaşı tarafından market önünde tokatlanan N.T., ardından içeriye giren A.Y. tarafından saldırıya devam etti.

MÜDAHALE VE YARALANMA

Vatandaşlar A.Y.’yi durdurmaya çalıştı, ancak saldırgan bu sırada müdahale eden E.E. adlı vatandaşı bıçakla yaraladı. Yaralı, hemen Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi aldı. Olayın ardından A.Y. polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına itiraz etti. Bu itiraz sonucunda A.Y. yeniden Kahramanmaraş’ta gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.