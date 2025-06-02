Şüpheli Yaya Kaçtı, 35 Göçmen Yakalandı

Aydın İzmir Otoyolu’nda devriye gezen jandarma ekibine fark eden şüpheli, aracını emniyet şeridine bırakıp kaçtı. Yapılan incelemeler sonucunda, araçta toplam 35 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan aranan şüpheli, İzmir’in Buca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nın süreklilik arz eden devriye görevleri devam ediyor.

DEVİR HAREKETİ İLE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00 civarında İzmir – Aydın Otoyolu üzerinde Selatin Tüneli yakınlarında yapılan devriyede, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir araç gözlemlendi. Şoför, devriye ekibini fark ederek aracını emniyet şeridine bıraktı ve yaya olarak uzaklaştı. Devriye ekibi, araç içinde ve çevresinde yaptığı araştırmada, 3 kadın, 16 erkek ve 16 çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni tespit etti. Bu göçmenler arasında çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı da yer aldı. 34 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı, araç sahibinin ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüpheli B.Ö. (26), aynı gece saat 00.30’da İzmir Buca’daki Jandarma Komutanlığına başvurarak aracının çalındığını bildirdi. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda B.Ö. 1 Haziran 2025 tarihinde İzmir Buca’da yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.