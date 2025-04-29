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Şüpheli Z.K. Yakalandı, Hapis Cezası Var

ŞÜPHELİ DURDURULDU

İzmir’in Konak ilçesinde, şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan bir kişi, polislerden kaçtı fakat yapılan takip sonucunda yakalandı. 32 yaşındaki Z.K. hakkında 42 hırsızlık suçu olduğu ve toplam 30 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

POLİS UYGULAMADA BULUNDU

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirdiği esnada bir şahıstan şüphelendi. Polis ekipleri, şüpheliyi durdurma gayreti içinde olunca, şahıs ‘dur’ ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, kısa bir süre içinde şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin kimliği Z.K. olarak belirlendi. 42 hırsızlık suçundan kaydı bulunan Z.K.’nın, 30 yıl 4 ay kesinleşmiş ceza hükmü olduğu öğrenildi. Z.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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