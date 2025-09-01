Haberler

Şüpheli, Zabıta Memuruna Bıçak Çekti

OLAYIN GÖRÜNTÜLENMESİ ÜZERİNE REAKSİYON

Avcılar’da meydana gelen olayda, bir şüpheli sahildeki bir kadınla tartıştıktan sonra ona şiddet uyguladı. İddiaya göre, şüpheli kadınla yaşadığı gerginlik sırasında, onu saçından çekip yumruklayarak darbetti. Ardından, orada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ait minibüsü fark etti ve aracın içinde bulunan zabıta memurunun kendisini görüntülediğine inanarak bıçak çıkararak baskı yapmak istedi.

ZABITA ARAÇTAN İNECEKKEN ARAÇLA KAÇTI

Zabıta memurunun aracından inmesini bekleyen şüpheli, bu fırsatı değerlendirerek minibüsün direksiyonuna geçti. Ancak hızla olay yerinden kaçmaya çalışırken, aracın kontrolünü kaybedip bir ağaca çarptı. Olay sonrasında, şüpheli minibüsten çıkarak kendi motosikletine atlayıp hızla uzaklaştı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, şüphelinin minibüste bıraktığı bıçağa el koydu.

TANIKLARDAN AÇIKLAMALAR

Olayı gören Nurhan Yurtsever, şunları söyledi: “Saldırgan önce eşini dövüyordu. Saçını çekiyordu, tartaklıyordu. Zabıta da araçta video izliyordu herhalde. Minibüsün camına vurdu. Zabıta camı açtı, sonra indi, aralarında didişme oldu. Ağabey kaçtı. Bu tarafa gidince araca bindi. Buraya vurduktan sonra motosiklete bindi gitti.” Tanık ifadeleri, olaya ilişkin detayları aydınlatıyor.

