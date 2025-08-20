Haberler

Şüpheliler, Eğlence Mekanına Ateş Açtı

OLAYIN DETAYLARI

Dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde bir olay yaşandı. İddialara göre, otomobil ile eğlence mekanının önüne gelen şüpheliler, araçtan indirerek iş yerinin önüne ateş açtıktan sonra kaçtı. Ardından, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri saldırı anını iş yeri sahibine gönderen şüpheliler, 10 milyon lira haraç talep etti.

GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesi üzerine güvenlik ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Eğlence mekanında inceleme yapılırken, şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Olay anında şüphelilerin cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde, iş yerine 4-5 el ateş açıldığı görülüyor.

Martyna Kaminska Müslüman Oldu

Adana’da Polonya vatandaşı Martyna Kaminska, düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu. İslam’a ilgisi, özellikle Fas ve Moritanya’daki Müslümanlarla tanışmasıyla gelişti.
Erdem, Turizmde İşbirliğinin Önemini Vurguladı

Alanya'da basın toplantısı düzenleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, turizmin geleceği için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı ve zarar veren işletmelere karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

