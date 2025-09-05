Şüpheliler, Kopyalanmış Anahtar ve GPS

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI

Kocaeli’de kiraladığı aracın anahtarını kopyalayan ve içerisine GPS cihazı yerleştirerek aracı çalan iki şüpheli, İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kopyalanmış anahtar, sahte plaka ve hırsızlıkta kullanılan özel cihazlar ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Olay, 31 Ağustos Pazar günü Derince ilçesinde yaşandı.

SORUŞTURMA VE TEKNİK TAKİP AŞAMASI

Olayla ilgili olarak bir araç kiralama firmasından otomobilin çalınması üzerine mağdur kişi polise başvurdu ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kullandığı hırsızlık yöntemi tespit edildi. Şüphelilerin aracı kiraladıktan sonra, özel bir cihazla araç anahtarını kopyaladıkları ve fark edilmeden ‘Airtag’ GPS takip cihazını aracın içine yerleştirdikleri anlaşıldı. Araç kiralama süresi bitince, teslim ettikleri araçları GPS üzerinden takip ederek kopyaladıkları anahtarla çaldıkları belirlendi.

OPERASYON VE ELE GEÇİRİLEN DELİLLER

Kimlikleri tespit edilen M.B.K. (41) ve Ö.S. (33) isimli şüphelilerin izini süren polis ekipleri, 1 Eylül’de İstanbul’da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çaldıkları araçla birlikte şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çalıntı araç, gerekli işlemlerin ardından sahibine geri teslim edildi. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise hırsızlığın gerçekleştirilmesinde kullanılan çeşitli cihazlar, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araca ait ruhsat ve farklı araçlara ait 3 kopyalanmış anahtar ile 11 adet kopyalanmaya hazır ham anahtar bulundu. Ö.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.