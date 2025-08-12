Şüpheliler, Ses Sistemi Çaldı Uzaklaştı

HIRSIZLIK OLAYI VE ŞÜPHELİLER

Avcılar’da gerçekleşen hırsızlık olayı, çalınan bir kamyonetle Esenyurt’a yönelen şüphelilerin izini sürdü. İki kişi, park halinde bulunan başka bir aracın camını kırarak 20 bin lira değerinde ses sistemini çalıp kaçtı. Bu hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMYONETİN ÇALINMASI

Yeşilkent Mahallesi 557’nci Sokak’ta önceki gün saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz iki şüpheli, park halindeki kamyonetin sol kapısını açarak aracı çalıştırıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi, güvenlik kamera görüntülerini toplayarak polise başvurdu. Kamyonetinin bulunması ve hırsızların yakalanması talebinde bulundu.

Çalınan kamyonetle Esenyurt’un Sultaniye Mahallesi’ne geçen şüpheliler, 646’ncı Sokak’ta park halindeki bir araca yaklaştı. Burada bir şüpheli, aracın içerisini kontrol etti. Arka tarafta ses sistemi olduğunu fark eden hırsız, camı sert bir cisimle kırdıktan sonra aracı açtı. İçerideki ses sistemini söküp çalan şüpheli, daha sonra çalıntı kamyonetin kasasına bıraktı. Hırsızlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Polis, her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.