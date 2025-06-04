Şüphelilere Kadın Kıyafeti Giydirdiler

OLAYIN ŞOK EDİCİ DETAYLARI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi’nde geçen günlerde yaşanan bir olay, gerçeği andıran bir filme benziyor. İddialara göre, kuşlarının çalındığını düşünen bir grup genç, şüphelileri tespit ederek yakalamış. Ancak olayın gelişimi ve uygulanan yöntemler herkesin dikkatini çekiyor.

İKNA EDİCİ YÖNTEMLER

Yakalanan iki suçluya zorla kadın kıyafeti giydirildiği ve bu anların cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde; koltukta oturan bir kişinin elinde kesici bir aletle, kadın kıyafeti giymiş şüphelilere söylediklerini tekrar ettirmesi dikkat çekiyor. Bu görüntülerin, yakalanan kişilerin kendi aralarında ve arkadaşlarına gönderildiği de öne sürülüyor.

ZORBALIĞIN TEHLİKELİ BOYUTU

Boğazköy Mahallesi’nde gerçekleşen bu durum, hırsızlık iddialarının ötesine geçerek zorbalık konusunu gündeme getiriyor. Videoyu çekenlerin uyguladığı bu yöntem, kamuoyunda büyük tartışmalar yaratıyor. Olayla ilgili yetkililerin herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığı henüz belirsiz; ancak görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığı belirtildi.