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Şüphelinin Valizinde Sahte Para Ekipmanları Bulundu

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ŞİŞLİ’DE POLİS DENETİMİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın valizinde sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Sahte pasaportu olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim tarihinde genel asayişin sağlanması ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında Merkez Mahallesi’nde, polis ekipleri bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan detaylı incelemelerde, şahıs ile pasaportundaki fotoğrafın uyuşmadığı anlaşıldı. Pasaportun sahte olduğu belirlenince, kimlik bilgileri tespit edilen S.S. gözaltına alındı.

SURAT ÇEKİMİNE DİKKAT!

Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda 94 adet 100 dolar kağıdı, 1 adet para basma makinesi, 3 adet ateş ölçer, 1 adet solüsyon, 2 adet toz ve 2 adet cep telefonunun bulunduğu belirtildi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından “parada sahtecilik” suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

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